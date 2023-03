Paura ad Aversa: gira con un coltello e minaccia i passanti

Non è passato inosservato, ma anzi ha destato non poca preoccupazione l’uomo che stamattina girava con un coltello in mano ad Aversa.

In molti, tra automobilisti e pedoni, lo hanno notato. Giubbotto rosso ed aveva in mano un coltellaccio e si aggirava nella zona in via Filippo Saporito.

Alla base del suo gesto violento, una lite con la moglie avvenuta poco prima in casa.

Pare fosse in stato di alterazione minacciando diversi passanti. Chi se lo è trovato davanti ha vissuto minuti di autentico terrore, fino a quando non è scattato l’allarme e sono state chiamate le forze dell’ordine.

Tra i primi ad intervenire gli agenti del Commissariato di Aversa: durante l’azione sono rimasti feriti due poliziotti che sono stati immediatamente soccorso.