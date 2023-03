Aversa. Gira armato di coltello, NSC: “sicurezza operatori sempre a rischio”

Tragedia sfiorata ieri mattina ad Aversa, in provincia di Caserta ove un uomo in evidente stato di alterazione fisica e tenendo in pugno un grosso coltello si aggirava nel centro storico minacciando i passanti.

Solo grazie all’intervento congiunto della Polizia di Stato del Commissariato di Aversa, i Carabinieri del Comando Compagnia di Aversa e la Polizia Penitenziaria, in quanto l’episodio avveniva poco distante dal carcere, sono terminati i momenti di panico ed è stata garantita l’incolumità ai passanti con un placcaggio che ha messo a terra l’aggressore.

“Un gesto encomiabile per il coraggio ed il senso di responsabilità degli operatori riconosciuto anche dai presenti con un plauso liberatorio per le non poche difficoltà affrontate degli operatori nel respingere a mani nudi il soggetto armato – dichiara Felice Fraraccio, Segretario Generale Provinciale NSC Caserta -. Per gli addetti ai lavori: non si può continuare a sfidare la sorte! La vita può terminare in pochi istanti e anche questa volta abbiamo assistito all’ennesimo caso in cui gli agenti, alcuni dei quali pare siano rimasti feriti, hanno rischiato tanto. Fortunatamente il peggio è stato scongiurato da un placcaggio di fortuna ma non si possono affrontare soggetti armati ed in stato di agitazione senza conoscere tecniche operative di difesa personale ed avere strumenti a disposizione”.

“Non stanca ricordare che la sicurezza è un diritto da garantire a tutti e le risorse umane non sono merce da sacrificare. Che sia di monito per i preposti che a distanza di tempo non hanno acquisito la consapevolezza che hanno il compito di prevenire eventi di natura dolosa e colposa. NSC Sindacato Carabinieri farà di tutto per garantire sicurezza e serenità agli operatori ed alla luce di quanto accaduto sarà istituito un tavolo tecnico per avviare corsi di difesa personale a favore dei propri iscritti e di chiunque vorrà ricevere una giusta formazione per operare in sicurezza”.