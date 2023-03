Aversa. Diana: “La Criscuolo ha camuffato problemi personali con argomentazioni politiche”

“Da chiunque mi sarei aspettata un comunicato sulla coerenza tranne che dalla ex Moderata e si definisce ben ex Clotilde Criscuolo. Dopo aver preso un passaggio politico dal nostro gruppo, ingannando tutti con paroloni e promesse mai mantenute, dal primo giorno ha camuffato problemi personali con argomentazioni politiche. Purtroppo chi ci diceva che dopo il suo ingresso in consiglio avrebbe aggredito politicamente qualche assessore, aveva ragione”. Così, in una nota, la consigliera comunale e provinciale – in quota Moderati, Olga Diana.

“Se è così coerente come vuole far credere perché non si dimette? Lei che alle nostre perplessità prima del suo ingresso in consiglio aveva garantito che non avrebbe fatto mancare la fiducia mai passata all’amministrazione e che in quel caso si sarebbe dimessa per onorare gli impegni soprattutto quelli assunti con chi si è dimesso dietro sue rassicurazioni. Fino ad oggi abbiamo taciuto, ma a tutto c’è un limite…”.