Aversa. Criscuolo: “Già finita la telenovela Moderati – sindaco Golia?”

“Apprendo con soddisfazione che finanche i miei ex colleghi del gruppo “Moderati per Aversa” hanno scoperto parole come coinvolgimento e rispetto dei ruoli. Quando posi la stessa questione in occasione dell’ultimo bilancio mi fu detto che le cose che riferivo e delle quali mi lamentavo non erano vere”. Così, in una nota, la consigliera comunale Clotilde Criscuolo.

“Fu proprio la consigliera Olga Diana nelle sue repliche a dirmi che questa Amministrazione era un modello di partecipazione e coinvolgimento. Questo accadeva a luglio scorso. Devo dire che ci hanno messo veramente poco per cambiare idea.

Qualche mal pensante dice che questo repentino cambio di posizione sia finalizzato a conseguire qualche altro risultato concreto per il gruppo. Basterà attendere le prossime puntate…”.