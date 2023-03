Aversa. ACCV: “Il sindaco Golia sotto scacco dei Moderati”

“I Moderati, con l’avallo dell’assessore all’urbanistica Giovanni Innocenti, tengono sotto scacco il Sindaco. Ed il commercio ne paga le spese, a caro prezzo”. A dirlo, tramite una nota, l’A.C.C.V. – Aversa Centro Commercio Vivo.

“Sulla ormai dibattuta questione dei dehors e dell’occupazione di suolo pubblico sembrerebbe esserci dietro una regia occulta che ritardi i tentati rinnovi delle autorizzazioni. Il tutto sospinto dal richiamo all’ articolo 20 del Codice della Strada, richiamo del tutto infondato e pretestuoso. Tanto è che il TAR Campania con sentenza N. 05046/2022 afferma: ‘Non è riscontrabile la violazione, dato che il dehor in oggetto occupa per una parte il marciapiede, e, per altra parte la sede stradale destinata alla sosta’ – continua – ‘È evidente, quindi, che il dehor non occupa la carreggiata, ovvero la parte della sede stradale destinata allo scorrimento dei veicoli’. In base a tale sentenza e alle tante altre a favore della stessa tesi, bisogna mettere fine alla fantasiosa interpretazione dell’articolo 20”.

“Centinaia di famiglie costrette, per un mero gioco di potere e/o di poltrone, a licenziare personale ed a non poter onorare le spese delle proprie attività. Un’intera città che non ha la possibilità di godere del centro, magari seduto ad un tavolo a sorseggiare un caffè o un aperitivo. La politica resta immobile di fronte a questa situazione, anzi la aggravia ulteriormente con continui rinvii e scuse gratuite senza fondamento. Ora però è giunta l’ora di uno scatto d’orgoglio, è arrivato il momento di assumersi le proprie responsabilità e di prorogare le occupazioni di suolo pubblico cosi come da decreto del Consiglio dei Ministri. Muovetevi che mentre il medico studia, il malato muore”.