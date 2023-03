Ambulanti, presentato il nuovo direttivo provinciale di Caserta

Ieri pomeriggio a Maddaloni si è svolta l’assemblea degli ambulanti della provincia di Caserta promossa dall’Associazione Nazionale Ambulanti – UGL.

Per l’occasione il presidente di ANA-UGL di Caserta Vincenzo Della Ventura ha presentato il nuovo direttivo provinciale. Sono intervenuti anche il segretario nazionale ANA-UGL Marrigo Rosato, il presidente nazionale di ANA-UGL Ivano Zonetti e il segretario UGL Caserta Ferdinando Palumbo. Presenti anche i sindaci della Valle Andrea Pirozzi (Santa Maria a Vico), Giuseppe Guida (Arienzo) e Giuseppe Vinciguerra (Cervino) oltre a Veronica Biondo, vicesindaco di Santa Maria a Vico e l’assessore al Commercio e ai Rapporti con le Attività Commerciali del Comune di Arienzo Luigi Verdicchio.

Una folta presenza di ambulanti della provincia di Caserta hanno deciso di aderire al sindacato di categoria. La sezione ANA-UGL della provincia di Caserta è una delle più attive su tutto il territorio nazionale, portavoce di numerose iniziative a tutela della categoria che negli ultimi anni non è rimasta esente dalla crisi che ha colpito un po’ tutti i settori. In Campania in soli 4 anni sono spariti 2.400 ambulanti, schiacciati dalla crisi. Il mestiere dell’ambulante viene da molto lontano, è stato inserito tra i patrimoni italiani da tutelare.

Svolgono anche una funzione sociale dando la possibilità a chi non può spostarsi o non può permettersi spese folli di poter fare acquisti recandosi al mercato sotto casa. Per questo è un settore da tutelare e preservare. Il segretario nazionale di ANA-UGL Marrigo Rosato intervenendo ha elencato quelli che sono i problemi che la categoria è costretta a risolvere. A partire dalla direttiva Bolkestein che ha rimesso in discussione molte concessioni pubbliche, comprese quelle dei venditori da strada che rischiano di restare senza spazi. Molto spesso la categoria degli ambulanti è dimenticata dalle istituzioni.

“Ci tengo a ringraziare tutti coloro che sono intervenuti, a partire dal segretario Rosato, il presidente Zonetti e il segretario UGL Palumbo – ha detto Vincenzo Della Ventura, presidente ANA-UGL Caserta. Un ringraziamento anche alle istituzioni, ai sindaci della Valle, la vicesindaco Biondo, l’assessore Verdicchio, che hanno accolto il nostro invito e sono accorsi per ascoltare le problematiche che un settore come il nostro deve quotidianamente affrontare soprattutto da un punto di vista burocratico. Grazie anche ai colleghi del direttivo Caserta e ai presenti che hanno deciso di aderire alla ANA-UGL accettando la tutela dei diritti di categoria”.