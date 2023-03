Grande festa ad Alife per la signora Giuseppina Conte che ha compiuto 100 anni. Mamma di tre figli, nonna di sei nipoti e bisnonna di nove pronipoti, Giuseppina vive da più di trent’anni ad Alife.

Per manifestare la vicinanza della comunità alla nuova centenaria, il sindaco Maria Luisa Di Tommaso ieri si é recata a casa di Giuseppina e le ha donato un mazzo di fiori ed una pergamena.

«É stato – ha affermato la Di Tommaso – per me un onore essere al fianco della signora Giuseppina per festeggiare insieme a lei e ai suoi parenti il meraviglioso traguardo dei 100 anni. Una donna di altri tempi che ha conosciuto epoche differenti della storia e che oggi rappresenta uno scrigno importante di ricordi per noi e per il nostro paese. La signora Giuseppina ha vissuto in anni in cui erano richieste fatiche e sacrifici per vivere e crescere dignitosamente la famiglia. Oggi trasmette ai giovani un prezioso patrimonio di tradizioni e di valori culturali e religiosi che sono da sempre la base della nostra comunità. Per noi é un esempio di vita».