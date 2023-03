Agente PolFer aggredito e morso da passeggero senza biglietto

Aggredito e morso ad una mano da un passeggero salito sul treno senza biglietto. E’ successo ad un agente della Polfer, ed è “l’ennesima aggressione avvenuta in ambito ferroviario ai danni di un poliziotto”, sbotta Tonino Guglielmi, segretario provinciale del Sap di Bologna.

“Siamo stanchi di ripeterlo: giunto il momento di far seguire alle promesse i fatti perché non siamo disposti a tollerare oltre”.

Perche dopo tavoli e promesse di interventi per la sicurezza degli agenti delle Forze dell’ordine e del personale Fs “nei fatti non è stato attuato nulla. Denunciamo queste aggressioni da troppo tempo e se oggi parliamo di un morso domani potrà accadere altro e, nel frattempo, si sta lasciando che la sicurezza delle poliziotte e poliziotti sia messa a rischio così come la loro incolumità”, afferma Guglielmi.

Per il Sap, come peraltro dice da tempo anche la Fit-Cisl dell’Emilia-Romagna, “chi non ha titolo non deve poter accedere alla stazione o ai binari”. Di recente, il questore di Bologna, Isabella Fusiello, ha escluso che si possano adottare i tornelli come deterrente, anche perchè spesso gli autori delle aggressioni il biglietto di viaggio lo hanno. Le fs stanno poi potenziando i propri apparati di sicurezza, ma il Sap avverte: “O si prendono provvedimenti immediati e si danno risposte vere o siamo disposti a qualsiasi iniziativa e manifestazione a tutela della sicurezza degli operatori di Polizia. Non tollereremo oltre”.

