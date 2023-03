8 marzo, presentato il libro di Virginia Ciaravolo

In occasione della “Giornata internazionale dei diritti della donna”, la Dottoressa Virginia Ciaravolo ha presentato nella Sala dei Mosaici di Palazzo “Slataper”, il libro intitolato “D’improvviso si è spenta la luce. Storie di stupri lacrime e sangue” Armando editore.

All’evento, oltre all’autrice, sono intervenuti come relatori, l’Onorevole Stefania Ascari, membro della Commissione Giustizia della camera dei Deputati, la giornalista di Mediaset, Camilla Romana Bruno, e tramite un contributo video, il Dott. Luigi Riello, Procuratore Generale della Corte d’Appello di Napoli, che ha scritto la prefazione e l’attrice Barbara De Rossi che ha letto un passo del libro.

Inoltre sono intervenuti Gianfranco Mileto e Andrea Tosi, cantante e autore del brano “La colpa non è sua” che narra della storia vissuta dalle donne che hanno subito violenze. L’autrice ha introdotto la storia di E. che era una bambina e non poteva capire, quella di C. che si guarda allo specchio e non si riconosce e ancora quella di R. vittima inconsapevole di Revenge Porn, terminando infine con il racconto di A. una diciottenne a cui, in una giornata di sole, d’improvviso, si è spenta la luce.

La scrittrice, psicoterapeuta e criminologa, Virginia Ciaravolo, Presidente dell’Associazione “Mai più violenza infinita”, nel suo racconto ha sottolineato le emozioni e le paure di chi subisce abusi confrontandosi con l’attuale legislazione che spesso prevede lenti percorsi di riabilitazione.

Nell’opera vengono analizzati i profili del violentatore, le motivazioni, le strutture e la qualità dei servizi per una rieducazione, o per un intervento specialistico, per poi indicare i metodi per superare il trauma o quanto meno convivere con il dolore senza farsi ulteriormente male. All’evento ha partecipato il comandante del Comando militare della capitale, Generale di Corpo d’Armata Rosario Castellano unitamente al personale femminile civile e militare in servizio.