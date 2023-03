58enne inveisce contro i poliziotti in via Diaz

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Diaz per la segnalazione di una persona molesta.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno notato un uomo in evidente stato di agitazione che, alla loro vista, ha inveito contro di loro proferendo frasi oltraggiose e minacciose fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato e trovato in possesso di un cacciavite della lunghezza di 13 cm.

Un 58enne napoletato è stato denunciato per resistenza, oltraggio a Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.