Un ‘volo termico’ per misurare la dispersione degli edifici

Rientra tra le attività previste dal progetto europeo Usage il ‘volo termico’ sulla città di Ferrara che è stato realizzato dalla società Avt Airborne sensing Italia (partner di progetto), nella notte tra lunedì e martedì.

L’obiettivo del volo, spiega il Comune, era “ottenere dati per l’analisi delle dispersioni termiche degli edifici, in linea con le finalità del progetto che vede Ferrara tra i siti pilota e che è mirato alla raccolta di dati ambientali utili in tema di contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici”.

Il volo, dettagliano i tecnici del Servizio Ambiente dal Comune, “è stato deciso senza grande preavviso in funzione dell’andamento delle condizioni climatiche, che nella notte fra il 30 e il 31 gennaio si sono rivelate ottimali, con visibilità perfetta e basse temperature”.

Per aiutare l’elaborazione dei dati, saranno utilizzate “le misure di temperatura simultanee al volo rilevate dai sensori Labservice installati con il progetto Air Break”, il tutto con lo scopo di “aumentare la conoscenza del territorio ed avere a disposizione ortofoto di grande precisione e nitidezza, integrate da informazioni catturate in estate attraverso i sensori lidar (che restituiranno informazioni sui materiali di copertura e la vegetazione) e in inverno attraverso termocamera”.

