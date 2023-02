(VIDEO) Sgominata a Napoli la banda di Euro falsi

Questa mattina, militari della 2ª Sezione Operativa Napoli del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria, coadiuvati, nella fase esecutiva, da quelli della 1ª Sezione Operativa Roma e della Sezione Criptovalute del medesimo comando specializzato, nonché da quelli dei Comandi Provinciali di Napoli e di Brescia, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della locale procura, sezione criminalità economica, nei confronti di ventiquattro persone ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di: Associazione per delinquere finalizzata alla vendita e messa in circolazione di banconote in euro contraffatte in concerto con chi ebbe a produrle; Concorso con la citata associazione nella messa in circolazione di banconote in euro contraffatte in concerto con chi ebbe a produrle.



L’ordinanza è impositiva dell’arresto e traduzione in carcere per 9 (nove) persone, dell’arresto e sottoposizione al regime degli arresti domiciliari per 10 (dieci) persone, nonché del divieto di dimora per 5 (cinque) persone.



Nello specifico, il gip ha condiviso la complessa piattaforma probatoria compendiata nella richiesta della Procura della Repubblica.

Infatti, l’ampia documentazione contenuta nel fascicolo d’indagine ha consentito al gip di ritenere assistita da gravi indizi l’esistenza e l’operatività di un’organizzazione criminale nella vendita e messa in circolazione di valuta in euro contraffatta. A tal proposito, la principale fonte di prova è costituita dalle intercettazioni, nonché dagli ampi riscontri documentati dai carabinieri operanti.

L’indagine, condotta mediante l’utilizzo di tecniche di investigazione tradizionali quali, ad esempio, l’osservazione, il controllo ed i pedinamenti, nonché mediante l’utilizzo di attività tecniche di intercettazione delle comunicazioni, anche tra presenti, e di videoregistrazione dei luoghi ove gli indagati conducevano le illecite attività e delle condotte criminali, ha consentito, in poco più di un anno:

La disarticolazione di una strutturata organizzazione criminale, operante nel quartiere Vasto di Napoli, dedita all’acquisto ed alla successiva vendita di valuta in euro contraffatta, finanche all’estero, con correlate transazioni di compravendita operate, prevalentemente, all’interno di un basso – per il quale l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro – che rispettava orari di apertura e chiusura prestabiliti, al pari di un ordinario esercizio commerciale, aprendo, ogni giorno, agli acquirenti, dalle 12,00 alle 19,30 circa, con esclusione delle domeniche e dei giorni festivi;

La compiuta identificazione della promotrice/organizzatrice della citata organizzazione criminale e dei suoi sodali, nonché dei soggetti concorrenti con gli associati nelle illecite attività;

La localizzazione di due depositi ove il gruppo criminale deteneva occultati ingenti quantitativi di valuta in euro contraffatta, nonché l’individuazione di una vera e propria scuderia di motoveicoli posti nella disponibilità dei sodali per effettuare i prelievi di banconote di volta in volta ordinati dagli acquirenti.



A partire dall’11 febbraio 2022, i militari della 2^ sezione operativa napoli del comando carabinieri antifalsificazione monetaria hanno iniziato a raccogliere determinanti riscontri all’ ipotizzata esistenza ed operatività di un gruppo criminale dedito alla vendita di valuta in euro contraffatta, infatti: