(VIDEO) Sassaiola contro le auto in transito per divertimento

A Napoli, come in tante altre metropoli, le notti diventano amiche della violenza e della follia e le baby-gang si impadroniscono delle strade.

In via Arenaccia la scorsa sera un gruppo di ragazzini, come ha segnalato un residente al deputato dell’alleanza Verdi- Sinistra Francesco Emilio Borrelli, si è messo a lanciare pietre contro le auto in transito rischiando di provocare incidenti.

“Abbiamo allertato le forze dell’ordine su questa situazione chiedendo interventi prima che possa verificarsi qualcosa di molto grave o addirittura una tragedia – dichiara Borrelli -. In questa zona della città, come in altre, c’è bisogno di maggiore presenza di pattuglie e agenti affinché si possa ripristinare la sicurezza e la legalità. Per quanto riguarda il discorso baby-criminalità, sono anni che diciamo che serve rieducazione, modifiche al sistema giuridico per i minori e interventi sulle famiglie di questi ragazzini evidentemente educati alla cultura della violenza”.