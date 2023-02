(VIDEO) Napoli. Lo storico Gambrinus torna alle origini

Nella prossima primavera, i napoletani e i turisti potranno godere di un storico Gran Caffè Gambrinus ampliato e tornato alla sua dimensione originale.

Oggi il sindaco della Città metropolitana, Gaetano Manfredi, ha riconsegnato due locali su via Chiaia che anticamente facevano parte del caffè, conosciuto anche dal pubblico televisivo per le scene girate qui del Commissario Ricciardi.

“Un momento storico perché si ricompone la struttura originaria del Gambrinus restituendo due ambienti molto importanti su via Chiaia che completano questo locale storico così importante per la città, anche in questo momento di rinascita turistica, di rinascita culturale per Napoli – Così il sindaco della Città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, che oggi ha consegnato i locali previsti dal progetto per riportare lo storico Gran Caffè Gambrinus alla sua dimensione originaria -. È stato uno sforzo che ha fatto la Città metropolitana, un percorso lungo, e, dopo decine di anni, il percorso che era stato avviato da Amato Lamberti si è completato con la mia amministrazione e finalmente potremo avere un Gambrinus che ricompone la sua struttura originaria. Tutti i turisti ma anche i napoletani che godono di questo locale vedranno lo splendore degli stucchi, dei dipinti originali, è veramente una cosa molto bella”.

La consegna dei nuovi spazi avviene grazie al nuovo contratto di locazione dei locali ai civici 3 e 4 di via Chiaia, che un tempo costituivano un unico corpo con il Gran Caffè Gambrinus, al piano terra del Palazzo della prefettura, edificio che rientra nel patrimonio della Città metropolitana di Napoli.

Per Manfredi si tratta di “un luogo veramente emozionante, che prima era stato purtroppo utilizzato per fini commerciali non appropriati. Questa è stata una battaglia che è stata portata avanti da tante associazioni culturali, da Italia Nostra che per anni si è battuta per poter ricomporre questa unitarietà: finalmente ci siamo riusciti ed è motivo di grande soddisfazione”.

(Elm/Dire)