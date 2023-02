(VIDEO) Estorsore pesta a sangue la sua vittima e lo filma come esempio

Lo stava aspettando a casa sua, probabilmente dopo averlo invitato egli stesso. Una volta che l’ignaro ospite è entrato in casa e si è voltato un attimo, il padrone di casa lo ha brutalmente colpito con schiaffi, pugni e calci alla testa e al corpo accusandolo di essere un infame.

L’episodio, come denunciato a mezzo social dal deputato Francesco Emilio Borrelli, sarebbe riconducibile ad un caso di estorsione nel Napoletano.

La videocamera messa alla giusta altezza e preparata per registrare al momento opportuno farebbe pensare che l’aggressore avrebbe deciso di filmare tutto, avendo già in mente quel che avrebbe fatto, per poi diffondere il video sui social come monito a chi osa non pagare.

“Il filmato è stato consegnato alle forze dell’ordine che stanno indagando sulla vicenda – commenta il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli -. Speriamo che si faccia chiarezza il più presto possibile e che quell’individuo venga intercettato e punito”.