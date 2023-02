Una Voce per San Marino, la gaffe dal backstage in diretta: “Sono nudi”

Finita la febbre Sanremo inizia quella per San Marino. Il contest, che ha battezzato il cantante che gareggerà per la Repubblica all’Eurovision Song Contest di Liverpool, (per l’Italia andrà Marco Mengoni), si è svolto ieri sera al Teatro Nuovo di Dogana, e la diretta su San Marino tv ha fatto impazzire il web, tanto che #unavocepersanmarino a ore di distanza dalla fine dello show è ancora trending topic.

L’anno scorso la kermesse è stata molto seguita, soprattutto per la partecipazione di Achille Lauro, che grazie a questa seconda chance (a Sanremo non vinse) riuscì a partecipare all’Eurovision di Torino rappresentando proprio il Titano.

Ad infiammare il pubblico da casa ieri sera in particolar modo è stata una gaffe dal backstage. L’inviato, in collegamento con il conduttore Jonathan Kashanian, non si è reso che dietro di lui c’erano degli artisti che si stanno cambiando e ha continuato a parlare tranquillamente.

“Ivor, spostati, si stanno cambiando. Sono nudi e siamo in diretta, spostati”, ha urlato Jonathan rendendosi conto di cosa stesse accadendo.

Una gaffe che non è passata inosservata e ha generato l’ironia social.

(Dire)