Scaraventa la bicicletta contro la volante per cercare la fuga

Arrestato ieri mattina intorno a mezzogiorno in via delle Terzolle dalla Polizia di Stato un cittadino marocchino di 23 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza e danneggiamento aggravato.

Notato dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Firenze, il giovane alla vista della pattuglia ha tentato di fuggire lanciando la bicicletta che aveva in uso contro la volante per poi scappare a piedi. Raggiunto da uno degli agenti, a seguito dei controlli è stato trovato con addosso 25 grammi di hashish e 2 dosi di cocaina, pronte, secondo i poliziotti, per essere smerciate su piazza, oltre a 300 euro circa tutti in banconote di diverso taglio, probabile provento dell’attività illecita.

Le continue chiamate di probabili clienti arrivate al cellulare del ragazzo durante gli accertamenti, hanno avvalorato l’ipotesi che la droga da lui detenuta potesse servire per portare avanti un’attività di spaccio proprio in quelle zone dove sono ubicati diversi istituti scolastici.

Arrestato dagli agenti e condotto nella locale Questura è ora in attesa del rito direttissimo.