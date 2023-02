A San Valentino regala un’adozione a distanza di un cane

Migliaia di cani che vivono nei rifugi non possono farcela da soli. Per questo LNDC Animal Protection lancia anche quest’anno la Campagna di San Valentino per invitare gli innamorati a portare in dono un vero gesto d’amore: l’adozione a distanza di uno dei tantissimi cani anziani, malati e disabili che vivono in canile e che, per queste ragioni, molto difficilmente potranno trovare qualcuno che li accoglierà nella propria casa.

L’Associazione è presente in 17 regioni, circa 50 province e 68 rifugi lungo lo Stivale e soccorre, cura e accudisce queste fragili creature ogni giorno. Regalare un’adozione a distanza significa donare cibo curativo, medicinali salvavita, controlli veterinari costanti, interventi chirurgici e il tepore di una cuccia calda ai cani più fragili, anziani e malati. Quest’anno LNDC Animal Protection ha pensato anche a speciali E-Card di San Valentino per fare con tutto il cuore gli auguri a chi si ama. Scegliendo un’E-card, sarà possibile sostenere specifici ed essenziali bisogni di questi ospiti speciali nei rifugi LNDC Animal Protection di tutta Italia.

“Moltiplica l’amore” è il claim della campagna LNDC Animal Protection 2023 che porta l’hashtag #Lamoreè: un gesto concreto e speciale capace di andare dritto al cuore per aiutare, concretamente, cani meno fortunati di tanti altri e che, nonostante una vita dura e avversa, hanno ancora tanta gioia di vivere e fiducia nell’essere umano.

Regalando l’adozione a distanza sarà possibile creare un legame unico e speciale tra un animale e la persona che riceverà il dono, alla quale LNDC Animal Protection invierà non solo il certificato di adozione con il messaggio di auguri dell’amato o dell’amata, ma anche foto e successivi aggiornamenti sull’animale adottato.

I testimonial della Campagna 2023 “Moltiplica l’amore” sono tre:

Max, sopravvissuto da un canile lager, ha patito la fame e la sete, senza mai ricevere cure. Ora è anziano e ha una grave spondiloartrosi della colonna che non gli permette di camminare bene. Adottarlo a distanza significa garantirgli tutte le cure veterinarie specialistiche che richiede la sua malattia degenerativa.

Ruby, soccorsa in fin di vita per avere ingerito esche avvelenate, ora ha 13 anni ed è affetta da Leishmania e uveite oculare. Adottandola a distanza sarà possibile garantirle cure veterinarie specialistiche e il cibo particolare di cui ha bisogno.

E infine Scimmietta, salvata da un canile lager dove veniva privata di tutto subendo tanti soprusi. Questa “nonnina” buona e dolce è affetta da una cardiopatia che necessita di cure costanti, adottandola a distanza le si potrà donare una vita più serena e le cure specialistiche che necessita.

Scegliendo una delle E-card LNDC Animal Protection si potrà sorprendere chi si ama con degli auguri speciali e di valore aiutando allo stesso tempo gli ospiti dei rifugi LNDC Animal Protection di tutta Italia: dalla E-card “Code Felici”, con la quale si può contribuire a donare scorte di farmaci salvavita a quella “Una zampa sul cuore”, per concorrere alle spese di visite veterinarie specialistiche, fino alla E-card “L’amore lascia il segno”, per sostenere esami diagnostici come tac e risonanze magnetiche e a quella “Amici per sempre”, per finanziare interventi chirurgici salvavita.

Qui il link alle E-Card LNDC Animal Protection 2023 (Link esteso https://shop.lndcanimalprotection.org/collections/ecard).

“Anche per chi non può adottare un cane portandolo a casa”, ha affermato la presidente LNDC Animal Protection Piera Rosati, “fare il medesimo gesto a distanza è qualcosa di altrettanto concreto e caritatevole, un gesto di vero amore per un animale bisognoso che con il tuo aiuto potrà avere tutto ciò di cui ha bisogno e una vita migliore”.

Per informazioni: sanvalentino.lndcanimalprotection.org