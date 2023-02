Regionali, hanno vinto il centrodestra e l’astensionismo

Alle Regionali in Lombardia e nel Lazio ha vinto il Centrodestra senza ombra di dubbio. Guardando poi al numero dei votanti, il 41 per cento in Lombardia, il 37 e rotti nel Lazio, troviamo un altro vincitore purtroppo: l’astensionismo.

La tendenza è in atto da tempo ma sempre più cittadini preferiscono starsene a casa. Non votano perché non credono più nella politica? Non credono più alle proposte politiche dei vari partiti?

Fatto è che tocca alle forze politiche, tutte, affrontare al più presto questo dato e cercare di fermare l’emorragia.

Che democrazia avremo, che qualità e rappresentanza, se alla fine andranno a votare solo i diretti interessati alle varie competizioni elettorali?

(Dire)