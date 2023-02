Regionali Campania, ok Centro Democratico a terzo mandato e sbarramento 3%

“Come più volte annunciato, siamo favorevoli all’ipotesi sul terzo mandato per la presidenza della Regione Campania. Vi è anche un precedente in Italia, in Veneto, con il presidente Zaia che governa dal 2020 per la terza volta. È evidente che se avesse governato male i cittadini veneti avrebbero scelto diversamente. Funziona cosi in democrazia. Pertanto, nessuna preclusione, ma a condizione che si cambi anche la legge elettorale con uno sbarramento al 3%, cosi come previsto dal Rosatellum”. Lo dichiara Vincenzo Varriale, commissario in Campania del Centro Democratico, intervendo nel dibattito su un possibile terzo mandato di Vincenzo De Luca in Campania.

“È ora – aggiunge – di mettere fine ai tatticismi elettorali e alla proliferazione di decine di liste civiche, quasi tutte di area moderata e riformista di centrosinistra, che hanno portato negli anni alla totale perdita di identità politica con la conseguente disaffezione ai partiti. Se si intende recuperare credibilità e agibilità politica nei confronti dei tanti cittadini appassionati, come un tempo, bisogna invertire la rotta”.

(Nac/Dire)