Pusher offre la droga ad un poliziotto: arrestato

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 26enne per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale, denunciandolo altresì per minaccia ed ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

I fatti si sono svolti ieri sera, durante un servizio straordinario di controllo del territorio avente ad oggetto le zone del Centro Storico maggiormente interessate dal fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante il servizio sono state impiegate anche la Squadra Investigativa del Commissariato Centro e due Unità Cinofile dell’ U.P.G. e S.P. che intorno alle ore 21:00 hanno concentrato l’attività nei pressi di Via di Sottoripa dove il 26enne si guardava in torno con fare sospetto, come se stesse aspettando qualcuno.

Pochi istanti dopo l’uomo ha offerto ad uno degli agenti in servizio dell’hashish, così sono subito intervenuti le unità cinofile, Costantine e Leone, per poter fiutare la presenza di stupefacenti. Il pusher, resosi conto di quanto stava accadendo si è dato alla fuga imboccando via del Serraglio fino a vico Coro di San Luca, dove ha iniziato a colpire con calci e pugni gli agenti che lo avevano raggiunto e bloccato. Dopo aver recuperato i due involucri contenente della sostanza marrone, rivelatasi poi dell’ hashish, lanciati a terra durante la fuga, i poliziotti hanno accompagnato l’uomo presso il Commissariato dove, a seguito di una perquisizione personale è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente per un totale di più di 17 grammi.

Durante i controlli l’uomo, risultato peraltro irregolare sul territorio, ha perpetrato la sua condotta ingiuriosa arrivando fino a minacciare di morte uno degli operatori presenti.

Stamattina la direttissima.