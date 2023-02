Preventivo auto: quali sono i dati necessari per richiederlo?

Quando si è in procinto di affrontare una spesa importante è buona norma, prima di impegnarsi nella transazione, di avere a disposizione almeno un preventivo e magari anche più di uno.

Questa operazione, prima dell’avvento di Internet, era un lavoro faticoso poiché per mettere insieme più preventivi, per esempio di RC Auto, era necessario recarsi fisicamente presso gli uffici di agenti o broker o in alternativa impiegare molto tempo in lunghe ed estenuanti telefonate.

Ora, grazie alla Rete, la ricerca del miglior preventivo auto è un’operazione molto più agevole rispetto al passato, per via anche alla presenza di software online chiamati “preventivatori”. In sostanza è sufficiente inserire alcuni dati, principalmente codice fiscale e targa dell’auto, per ottenere in pochi secondi un certo numero di preventivi tra cui scegliere quello più adeguato alle proprie esigenze.

Di preventivatori online ne esistono di privati e di pubblici e, tra questi ultimi, quello dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) è raggiungibile a questo link. Ovviamente se si ha in mente una specifica compagnia assicurativa a cui richiedere il preventivo, sarà sufficiente accedere al suo portale online di riferimento.

I principali dati richiesti sono gli stessi per tutte le compagnie, ovvero, come già detto data di nascita e targa del veicolo da assicurare, se in possesso. Se il veicolo è assicurato con un’altra compagnia allora verrà richiesta la data di scadenza della polizza. Dall’attestato di rischio si potrà fornire la propria classe di appartenenza bonus/malus e occorrerà dichiarare l’eventuale numero di sinistri causati negli ultimi cinque anni. Per quello che concerne alcuni dati accessori le Assicurazioni si riservano un certo grado di autonomia, ma quelli determinanti alla composizione economica del preventivo sono gli stessi per tutti.

ConTe.it, ad esempio, attivo in Italia dal 2008 come distributore di polizze online per conto del Gruppo Admiral, richiede preliminarmente la categoria del veicolo, la targa del mezzo e la data di nascita. L’inserimento della targa del veicolo può far risparmiare tempo perché le specifiche vengono reperite online e non occorre quindi inserirle a mano.

I dati personali e della propria vita assicurativa vanno invece inseriti manualmente; nel caso in cui il contraente della polizza è diverso dall’intestatario del veicolo, sarà necessario inserire anche i dati del proprietario del mezzo.

Le schermate successive entrano un po’ più nel dettaglio e potrebbero differenziarsi leggermente, se confrontate con quelle di altri dealer. Sempre a proposito di ConTe.it è utile segnalare che il rilascio del preventivo è totalmente gratuito e la sua validità è di un anno. Una volta ottenuto il preventivo auto sarà quindi possibile prendersi tutto il tempo necessario per le opportune valutazioni.