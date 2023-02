Pollena Trocchia aderisce allo stralcio delle carte esattoriali

Stralcio dei debiti fino a mille euro. Il Comune di Pollena Trocchia aderisce all’iniziativa governativa pensata per agevolare cittadini e famiglie in difficoltà. «Il Governo nazionale ha lavorato per andare incontro a quanti sono rimasti indietro con i pagamenti offrendo una doppia opportunità: la cosiddetta “Rottamazione Quater” e l’annullamento dei singoli debiti affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione tra gli altri anche dagli Enti Locali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro, a patto però che le singole amministrazioni comunali aderissero a quest’iniziativa.

Il Comune di Pollena Trocchia, in maniera decisa, anche se questo richiede qualche sacrificio ulteriore per far quadrare il bilancio dell’Ente, ha condiviso l’iniziativa governativa: da oggi tutti i cittadini di Pollena Trocchia hanno la sicurezza che i loro debiti contratti nei confronti dell’Ente entro il 2015, fino a mille euro, saranno cancellati» ha detto Francesco Pinto, vicesindaco e assessore al bilancio del comune vesuviano.

«A seguito della nostra decisione di aderire, lo stralcio dei debiti fino a mille euro è automatico, alla data del 31 marzo prossimo, senza alcuna richiesta da parte del contribuente. In questa fase critica, con l’aumento indiscriminato dei prezzi, anche di beni primari, abbiamo voluto agevolare cittadini e famiglie in difficoltà, che nel corso degli anni sono rimasti indietro con i pagamenti ma che non possono essere certo qualificati come evasori fiscali» ha commentato il sindaco di Pollena Trocchia Carlo Esposito. Oltre allo stralcio dei debiti fino a mille euro, la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una nuova Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

I cittadini interessati possono ottenere ulteriori informazioni collegandosi direttamente al sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link: www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/.