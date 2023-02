Piano urbanistico e dissesto idrogeologico, Giaquinto incontra il soprintendente Leva

Questa mattina, presso il comune di Caiazzo, si è svolto un incontro istituzionale tra il sindaco Stefano Giaquinto, l’architetto Gennaro Leva, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, e il deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano.

Nel corso dell’incontro sono state affrontate le principali problematiche del territorio, riguardanti, in particolare, il piano urbanistico comunale e gli interventi per il dissesto idrogeologico.

«È stato un incontro utile e costruttivo, che ha visto emergere diverse proposte e idee concrete – ha detto il sindaco di Caiazzo, Stefano Giaquinto-. Abbiamo confermato la volontà di portare avanti un percorso condiviso per lo sviluppo e la messa in sicurezza del territorio di Caiazzo. Ringrazio il Soprintendente per il grande lavoro che sta facendo per la riqualificazione e alla valorizzazione delle province di Caserta e Benevento. Abbiamo diversi progetti da seguire, lavoreremo insieme con determinazione e concretezza. Ringrazio anche l’onorevole Francesco Maria Rubano per la collaborazione e l’attenzione dimostrata nei confronti del territorio, nonché per l’impegno– anche parlamentare – che porta avanti ogni giorno» – ha concluso Giaquinto.