‘Ora per ora’, il nuovo singolo di Federico di Napoli

Dopo il successo social delle Rooftop Version che hanno registrato oltre un milione di visualizzazioni su tutte le piattaforme social e dopo il successo di Come un Film in playlist editoriale Spotify Anima R&B e dopo il successo di Fuori Posto (playlist editoriale New Music Friday e Fresh Finds Italia) esce il 03 Marzo “Ora per Ora” (distribuzione AR.MS. Empire x ADA Warner Music), il nuovo singolo di Federico Di Napoli.

Il nuovo singolo fa da apripista ad una serie di lavori che si susseguiranno nei prossimi mesi caratterizzati da un suono inconfondibile ed unico, diventato, ormai, l’impronta sonora di Federico.

Ora per Ora, scritta dallo stesso Di Napoli con l’aiuto di Stefano Chello e Massimo D’Ambra e prodotta da Vinz Turner, è una ballad intensa nata dall’esigenza di ritornare all’essenzialità.

La cifra stilistica di Federico è ormai riconoscibilmente legata al suono del r&b degli anni 2000 e si muove alla ricerca di contenuti moderni e fluidi.

“Dall’amore non si torna insieme”. Per promuovere il singolo, il team Woodigans (la crew di cui fa parte lo stesso Di Napoli insieme a creativi di ogni genere, tra cui spicca il giovane producer KeyDB, risorsa importante per la ricerca e per le sonorità dei brani) ha realizzato una serie di mini flashmob in giro per Napoli nei quali Federico ha chiesto a persone per strada di poter cantare una canzone con l’entrata a sorpresa di un coro gospel. L’intento dichiarato del team è stato quello di diffondere il messaggio contenuto nella canzone eliminando le barriere digitali e riportare la musica tra la gente, una ad una. I video realizzati stanno ottenendo ottimi risultati sui social.

Federico Di Napoli, classe 1994, è un cantautore aversano. Ha forgiato il suo stile proteiforme affondando salde radici nella musica R&B degli anni 2000, con espliciti riferimenti alla musica cantautorale e pop italiana. Nel novembre 2017 pubblica il suo primo singolo “Macigno “e tra il 2018 e il 2019 rilascia cinque singoli prodotti da Massimo D’Ambra, che ottengono crescente riscontro sia nel pubblico che negli addetti ai lavori e lo portano in breve tempo a calcare palchi importanti (Capodanno a Napoli 2020, Napoli Pizza Village) e ad aprire concerti di affermati artisti ottenendo il supporto pressochè unanime della scena napoletana. Da gennaio 2020 inizia un percorso di ristrutturazione e ricerca del proprio stile che lo porta alla creazione di un suono identitario e personale, riconoscibile e versatile. È protagonista come cantante e performer a Made In Sud (Rai 2) con il gruppo Radio Rocket (2019-2020).