IBSA Next Gen Cup, prima vittoria per la Napoli Basket

Si chiude con un successo per la Gevi Napoli Basket, l’avventura nella IBSA Next Gen Cup. Gli azzurri allenati da coach Alfredo Lamberti, hanno battuto, nella quarta ed ultima giornata, ed al termine di un overtime, la Givova Scafati con il punteggio di 79-77.



Nonostante la vittoria la Gevi Napoli Basket non riuscirà purtroppo a partecipare alla Final Eight della IBSA Next Gen Cup in programma a Napoli dal 10 al 12 Aprile 2023. La partita è stata sempre molto equilibrata, e soltanto nel supplementare gli azzurri sono riusciti a portare meritatamente a casa la vittoria.

Questo il tabellino della partita:

Gevi Napoli Basket – Givova Scafati 79-77 (17-13, 15-21, 23-19, 16-18, overtime 8-6)

Coralic 14, Sinagra 19, Bamba 12, D’Antonio 18, Jacimovic 3, Stentardo 4, Puca 4, Fiodo, Grassi, Matera 5.