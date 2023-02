Forza Italia, due nomine nell’agro aversano

Forza Italia, via libera alle nuove nomine: designati, in settimana, un commissario di partito e un coordinatore dei Giovani.

Gli incarichi sono stati conferiti dal coordinatore provinciale Giuseppe Guida, che sta procedendo, gradualmente, all’indicazione dei nomi e dei relativi ruoli in tutte le sezioni locali, con la finalità di ristabilire un nuovo assetto organizzativo, allineato al percorso di evoluzione, intrapreso, da diversi mesi, a livello centrale e diramato su tutto il territorio.

Costantino Diana, a Casapesenna, in qualità di coordinatore cittadino, e, ad Aversa, come coordinatore dei Giovani, Mario Caggiano, scelto di concerto con il presidente del Coordinamento provinciale Gianpaolo Dello Vicario e con il coordinatore provinciale dei Giovani Mario Paduano, saranno coinvolti in prima persona nelle rispettive sedi, definendo, ciascuno con il proprio ruolo, le priorità e le strategie per sviluppare idee, raggiungere specifici obiettivi, ottenere adesioni e consensi.

”Sottolineo – ha precisato Guida – che stiamo cercando di definire anche l’aspetto del coordinamento dei Giovani di Forza Italia, dando il massimo spazio alle nuove generazioni, in contesti, tra l’altro, cruciali in una fase di pianificazione e di costruzione del futuro del Partito, a Caserta e in tutta la Provincia”.

Da Guida, a nome dell’intero Coordinamento, sono, poi, arrivati gli auguri di buon lavoro ai neo incaricati: ”Siamo certi – ha aggiunto – che sapranno tradurre queste nomine in un concreto impegno quotidiano. Abbiamo indicato due valide forze della nostra squadra, che, con serietà e competenza, sapranno coinvolgere i singoli e il gruppo, giocando un ruolo di responsabilità, di motivazione e di sostegno per raggiungere un equilibrio e superare le sfide che potranno presentarsi da qui ai prossimi mesi”.