Escort4you spiega il business delle escort di lusso

Secondo i dati raccolti dalla directory Escort4you, il settore delle escort è in crescita da diversi anni, nonostante la pandemia di Covid abbia comportato uno stop delle attività in concomitanza con il lockdown e le conseguenti limitazioni degli spostamenti tra comuni e regioni.

Vediamo come il business si è sviluppato e modificato dopo la pandemia e perché l’intero settore si sta avviando sempre di più verso i servizi offerti dalle escort di lusso.

Escort di lusso, chi sono e dove trovarle

Le escort sono di tante tipologie e possono offrire servizi anche molto diversi. Oltre alle normali escort, sui migliori siti specializzati come Escort4you si possono trovare anche le cosiddette Top escort, ovvero delle ragazze estremamente belle, spesso ex modelle o ex attrici, che offrono servizi molto esclusivi e che quindi hanno dei prezzi più alti rispetto alle altre escort.

Le Top escort spesso si spostano in giro per l’Italia in tour per incontrare clienti benestanti o famosi o per visitare le location più esclusive in Italia, come la Costiera Amalfitana, Capri, le Cinque Terre o anche alcune località sciistiche delle Alpi durante la stagione invernale. Le escort a Napoli su Escort4you sono tra le migliori in Italia e possono essere comparate alle Top escort, anche se con prezzi inferiori.

Perché le escort di lusso hanno successo?

Spesso i clienti delle escort di lusso ricoprono ruoli importanti: sono imprenditori, medici, avvocati o dirigenti di qualche tipo. Questo tipo di cliente ricerca delle esperienze particolari e delle ragazze preparate ed eleganti da portare a eventi come cene e feste esclusive e sono disposti a pagare cifre molto alte per essere accompagnati e intrattenuti anche per interi weekend o intere settimane.

In molti casi si parla di diverse migliaia di euro e i prezzi sono aumentati dopo la pandemia a causa dei maggiori rischi legati all’emergenza sanitaria. Ad ogni modo, il business delle escort di lusso e delle Top escort a Napoli e nel resto d’Italia è destinato a crescere ancora secondo le stime degli esperti di Escort4you, visto che alcune esigenze non cambiano mai, nonostante la crisi economica o addirittura una pandemia.