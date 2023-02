Dimensionamento scolastico, Fiola: “Grave danno a studenti campani”

“Il sistema scolastico della Campania va potenziato perché è uno degli strumenti fondamentali per contrastare i fenomeni di maltrattamenti sui minori e i fenomeni di devianza giovanile che, purtroppo vedono la nostra regione particolarmente colpita. In questa ottica, la decisione del Governo centrale di procedere al dimensionamento scolastico in Campania è un grave errore e, se attuata, provocherebbe ulteriori danni alla condizione dei bambini e degli adolescenti campani”.

E’ quanto ha affermato la Presidente della Commissione regionale Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica e Politiche sociali, Bruna Fiola, a margine dei lavori odierni della Commissione.

“Bene ha fatto il Presidente De Luca ad annunciare il ricorso alla Corte Costituzionale contro la decisione del Governo sul dimensionamento scolastico – ha aggiunto la consigliera regionale del Pd – e spero che questa importante decisione apra il varco affinchè la scuola venga considerata nella sua reale importanza, soprattutto in territori colpiti da forte dispersione scolastica come la Campania, ovvero come luogo fondamentale per la crescita dei minori anche nell’ottica della loro protezione da contesti familiari e sociali problematici”.