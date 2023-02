Comunali Lusciano, tre liste uniscono le forze

“Alla luce dell’attuale situazione politico-amministrativa locale, tenendo conto delle gravi problematiche in cui il territorio luscianese versa, avendo in animo di riunire le forze, onde poter dare le migliori risposte possibili alla soluzione dei problemi, sanciscono con questo documento la volontà di creare una coalizione”. E’ la scelta ponderata dai gruppi politici ‘UniAmo Lusciano’, ‘Uniti per Lusciano’ e ‘Lusciano col cuore’.

“Un programma ed un candidato sindaco unici, fermo restando la possibilità per ogni singolo gruppo di intraprendere tutte le iniziative ritenute utili per dare maggior forza alla coalizione – fanno sapere i tre sodalizi politic -. Una commissione mista è già al lavoro per la redazione del programma e la scelta dei criteri per la nomina del candidato sindaco e la formazione delle liste ad esso collegate”.