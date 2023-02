Comunali Lusciano, Obiettivo Comune scioglie la riserva

Il movimento politico Obiettivo Comune, guidato dal consigliere comunale Luciano Abate, dopo le ultime dichiarazioni ufficiali rivolte all’identikit del futuro primo cittadino, ha deciso di sciogliere tutte le riserve sulle prossime comunali.

“E’ chiaro che abbiamo un debito nei confronti della cittadinanza, chiosano dal movimento. E’ per i cittadini che abbiamo deciso di sostenere l’amministrazione attuale, sacrificandoci per il bene comune. E’ stata una scelta ponderata, seria, importante e frutto di una responsabilità che da sempre ci appartiene. Non avremmo mai perdonato a noi stessi un commissariamento dell’ente per mancanza di ‘numeri politici”. Dovevamo sacrificarci, e lo abbiamo fatto. Intendiamo sacrificarci ancora, e con questa nota confermiamo la nostra volontà di portare a termine questa legislatura. E’ altrettanto vero, però, che il senso di responsabilità che ci ha contraddistinto fino ad oggi, non può e non deve sparire guardando il futuro. Ed è proprio per questo motivo che, confermiamo sin da oggi, la nostra volontà di non continuare la nostra collaborazione con l’attuale maggioranza in rifermento alle prossime elezioni amministrative. Abbiamo bisogno di condividere progetti, idee, ideali, iniziative, che hanno come leader una figura carismatica, esperta, ponderata, rappresentativa ed istituzionale. Dopo aver valutato i vari programmi esistenti sul territorio, non possiamo che rivederci con l’associazione politica culturale Lusciano col Cuore e con la persona del suo presidente Giuseppe Mariniello. E’ una scelta di sacrificio, anche per noi, che dovremmo amministrare in questi ultimi mesi, consapevoli che i nostri alleati politici di maggioranza, inizieranno a guardarci con ‘occhi diversi’. Per la nostra Lusciano, per il suo popolo, e per la nostra dignità siamo pronti anche a questo. Siamo pronti a non sottrarci alla responsabilità amministrativa, ma ci sentiamo altrettanto pronti a dire a tutti, sin da subito, che il nostro futuro politico è altrove. Abbiamo come Obiettivo Comune di fare la politica col cuore”.