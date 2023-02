Comunali Lusciano, Obiettivo Comune punta ad un sindaco – leader

“La scelta del Sindaco è determinante, in quanto in questo momento storico Lusciano ha bisogno di un leader politico di esperienza, responsabile di un progetto e di idee condivise, che mettano in prima linea i cittadini e il territorio, attraverso una squadra di persone che mettendo da parte questioni personali, possano discutere e confrontarsi per promuovere un serio progetto politico amministrativo per questo territorio”. E’ il percorso intrapreso dal Movimento Politico “Obiettivo Comune” guidato dal consigliere comunale Luciano Abate.

“Sono 20 anni che si parla di zona artigiana o industriale, di centro storico, di rilancio del commercio, diminuire le tasse, di anziani e famiglie con difficoltà, e tanto altro. Solo parole e niente fatti. Noi di “Obiettivo comune” pensiamo che sia arrivato il momento di dare delle risposte concrete ai cittadini.

Ia delegazione del gruppo dopo aver preso parte a diversi incontri ufficiali e non, sostiene che sia giunto il momento di fare delle scelte con responsabilità e per questo a breve sarà confermata la nostra scelta”.