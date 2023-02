Comunali Lusciano, IV: “c’è bisogno di una dialettica politica seria”

“Da anni cerchiamo di dimostrare che è in atto una crisi di credibilità della politica. In questo momento, a distanza di qualche mese dalle elezioni comunale, a Lusciano c’è un silenzio tombale che crea un’atmosfera surreale. Una politica seria è tenuta a parlare ai propri cittadini comunicando le misure e gli interventi adottati effettuati e futuri a tutela del territorio”. Così, in una nota, il direttivo cittadino di Italia Viva guidato da Luciano Dell’Aversano Orabona.

“Purtroppo, noi di Italia Viva denunciamo nella compagine locale solo un tatticismo e veti sui nomi di chi deve occupare la poltrona di primo cittadino, con l’assenza totale di una visione di idee e sana dialettica politica per migliorare la vivibilità dei luscianesi. La storia ci insegna che i tatticismi e le convenienze del momento hanno portato il nostro paese ad essere tra gli ultimi tra i comuni casertani. A ciò si aggiunge la scarsa coerenza che, così come nella vita, in politica è un valore fondamentale e se si aggiunge a chi antepone gli interessi personali a quelli della comunità si crea uno stallo amministrativo”.

“Inoltre, non bisogna dimenticare i ‘trasformisti’ che, per proprio ego, cercano in tutti i modi la comoda poltrona. Questa, purtroppo, è una imbarazzante analisi di una classe politica che occupa senza tregua da vari anni la casa comunale e che pensa di poter governare una comunità, soprattutto senza progettare per il territorio, ma che vedono solo se stessi senza risolvere i problemi che hanno affossato la nostra città. Nonostante tutto ciò stanno già in fermento ad organizzare la prossima campagna elettorale. Senza vergogna”.

“Oggi la nostra comunità ha bisogno di un progetto alternativo a questo ‘modus operandi’ mettendo in un angolo chi ad ogni costo è indirizzato solo alle proprie velleità senza interessarsi del territorio. In questi anni di esperienza politica, prima da segretario del PD e, oggi, referente di Italia Viva, senza giri di parole, strizziamo l’occhio al gruppo Uniamo Lusciano, sia con l’amico Salvatore Mottola o con qualche altro esponente che abbia orbitato in opposizione a questa maggioranza, perché la storia per altri è noia per noi resta tale”.

“La politica è una cosa meravigliosa dove si parla di idee o progetti lontana da chi pensa di amministrare per poter, eventualmente, procurarsi una posizione di natura personale, se dovesse servire siamo pronti a sciogliere la riserva ed eventualmente a sostenere in prima persona un progetto inclusivo e alternativo a questa maggioranza, per il bene del territorio!”.