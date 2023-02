Cesa. Lutto nella Polizia: addio a Cesario Bortone

Lutto nella Polizia di Stato. Addio a Cesario Bortone, 55 anni, poliziotto e Segretario generale Consap. Una dolorosa perdita per la comunità di Cesa (Caserta).

Nell’ultimo anno, Cesario aveva combattuto strenuamente contro un male spietato, dimostrando anche nel dolore fisico, la tenacia e la determinazione che unita ad una grande sensibilità ed affabilità, ne avevano contraddistinto il percorso umano e professionale. Un male che lo ha portato via troppo presto dall’amore della moglie Maria Rosaria e dei figli Stefania e Felice.

“Poliziotto di rare doti umane e brillante leader sindacale, la notizia della sua morte porta con sé un grande dolore per tutti noi e per quanti anche solo per poco tempo hanno attraversato il suo percorso umano – ricordano dal sindacato Consap -. Che la terra ti sia lieve, tutta la Consap si stringe in preghiera ed è vicina alla famiglia per l’immane perdita”.