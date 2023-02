Carnevale di Cervino, al via la seconda edizione

Al via la seconda edizione del “Carnevale di Cervino”: fissate due giornate di festeggiamenti. Si partirà domenica, 19 febbraio, con un anticipo rispetto alle celebrazioni principali: due carri saranno posizionati, dalle ore 10.00, in Piazza Vittorio Emanuele III, a Cervino capoluogo, e in Piazza Immacolata, a Messercola, per consentire ai più piccoli di sfilare in maschera e di divertirsi con l’intrattenimento ideato per l’iniziativa.

Il carro di Messercola si sposterà, poi, in Piazza Madonna delle Grazie, a Forchia, per un saluto ai bambini al termine della funzione religiosa. Si proseguirà martedì, 21 febbraio, con una grande parata, in collaborazione con il Comune di Santa Maria a Vico. Mercoledì, 8 febbraio, la presentazione del programma ufficiale per i due Comuni della Valle di Suessola, che hanno scelto di riunire le comunità già nella cerimonia inaugurale, con un’alzabandiera nei rispettivi territori, alla presenza dei due Primi Cittadini e di entrambe le Amministrazioni. Giuseppe Vinciguerra, sindaco di Cervino, e Andrea Pirozzi, sindaco di Santa Maria a Vico, congiuntamente all’assessore allo Spettacolo Rosalinda Razzano e al vicesindaco Veronica Biondo, hanno ufficializzato il sodalizio carnevalesco, annunciando un’unica e scenografica sfilata di carri allegorici lungo le strade comunali.

“Abbiamo scelto di mettere al centro due comunità limitrofe – hanno dichiarato il sindaco Giuseppe Vinciguerra e l’assessore allo spettacolo Rosalinda Razzano – optando per la condivisione di una ricorrenza che, per tradizione, è sinonimo di allegria e spensieratezza. In quest’ottica, congiuntamente al Sindaco e all’Amministrazione di Santa Maria a Vico, abbiamo puntato sull’intrattenimento tipico del Carnevale, caratterizzato dalla presenza di spettacolari carri allegorici, che sapranno immergere le due popolazioni in un entusiasmante clima di festa, toccando, in egual misura, entrambi i territori. Grande attenzione è stata prestata all’inclusività, per realizzare una completa partecipazione in un contesto in cui si esibiranno circa duecento figuranti. Abbiamo, inoltre, aggiunto una data alla nostra programmazione, pensata per i bambini e per la loro sfilata in maschera. Ai nostri piccoli concittadini dedicheremo il giusto spazio, consentendogli di essere protagonisti di un evento, più ristretto, a loro riservato in maniera esclusiva”.

Nel dettaglio, dieci carri, a cura dell’Associazione “Oltre Ogni Confine” e con il supporto di altre Associazioni locali, partiranno alle ore 14.30 da Cervino, nell’area verde situata tra Via Monsignor Pascarella e Via Toniolo, attraversando le seguenti località: contrada Razzani, Via Cervino, Via Lettieri, Via Ponte Grotta e Via Aldo Moro.

Da Messercola, la sfilata proseguirà alla volta di Santa Maria a Vico, dove si chiuderà il cerchio degli eventi della giornata di Carnevale.

Sfileranno, tra gli altri, il carro de “I Bottari” di Macerata Campania, con quaranta elementi guidati dal musicista Stany Roggiero, e, per replicare lo stile carioca, il carro delle ballerine brasiliane, quindici in totale, accompagnate dal suono dei tamburi senegalesi. Previsto, inoltre, un carro dei bambini con disabilità, a cura dell’ODV “Sentieri Nuovi”, con la volontà di favorirne la piena inclusione.