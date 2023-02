Carnevale di Arienzo, al via la seconda edizione

Stilata la programmazione ufficiale della seconda edizione del “Carnevale di Arienzo”: fissate due giornate di sfilate, carri allegorici e animazione per bambini, che includeranno la presenza di un’ospite femminile e coinvolgeranno l’intero territorio comunale.

Si partirà domenica 19 febbraio con un pomeriggio dedicato interamente ai più piccoli: giochi in maschera nel perimetro del Parco Vigliotti, a partire dalle ore 16.30, con il castello delle streghe e l’intrattenimento carnevalesco.

Si proseguirà martedì, 21 febbraio, con la grande parata del Carnevale: alle ore 16.30, undici carri allegorici, raffiguranti personaggi dei cartoni e noti artisti, partiranno da Via Ponte Trave per attraversare il paese. Il più piccolo avrà una lunghezza pari a circa 11 metri, mentre, per i carri più importanti, si arriverà fino ai 16 metri.

I cittadini e i visitatori, rigorosamente mascherati, potranno accompagnare a piedi la sfilata, che terminerà, ancora una volta, nel Parco Vigliotti, dove, alle ore 19.30, è attesa la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, per chiudere, con il sorriso, il calendario degli eventi. Previsti due carri speciali, su cui saliranno, da una parte, “I Bottari” di Macerata Campania e, dall’altra, un gruppo di ballerine brasiliane, che contribuiranno a replicare la tradizione e lo stile carioca.

“Il Comune, per il secondo anno di seguito, è pronto a vestirsi di colori e di allegria per celebrare al meglio la ricorrenza – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Guida. I partecipanti potranno immergersi completamente in un contesto allestito a festa per l’occasione, lasciandosi travolgere da un ciclo, breve ma intenso, di appuntamenti. È un programma su cui abbiamo lavorato a lungo e con impegno, che promette di sorprendere e di entusiasmare grandi e piccoli. Abbiamo scelto di ospitare una protagonista dei social quest’anno, che sicuramente farà parlare di sé, ma saprà anche rallegrare i presenti con la sua originalità. Dopo il successo di Arienzo Christmas Village e prima di ufficializzare il ricco calendario di Arienzo Village, già, in parte, predisposto per la prossima estate, ci apprestiamo a vivere due nuove giornate di festeggiamenti. Ringraziamo, fin da ora, per la collaborazione, la Pro Loco, l’UNAC e la nostra impeccabile Protezione Civile, oltre a tutti coloro che garantiranno supporto e ordine nel corso delle manifestazioni annunciate per il nostro Carnevale”.