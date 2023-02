Carnevale ad Aversa, giochi e spettacoli al PalaJacazzi

Giochi, spettacoli, luna park per i più piccoli: è l’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale di Aversa e dall’associazione Il Coraggio dei Bambini per il giorno di Carnevale.

Una macchina organizzativa per dedicare una giornata ai suoi concittadini “più piccoli”: sarà il PalaJacazzi di Aversa ad ospitare la kermesse il giorno 21 febbraio con ticket d’ingresso al costo di 5€.

I piccoli, ma non solo piccoli, potranno divertirsi con i genitori nella vasta area che sarà montata su metà parquet e ospiterà varie attrazioni.

Inoltre, non mancheranno giocolieri, trampolieri, maschere dei supereroi e quant’altro la fantasia degli operatori potranno partorire. Nell’altra metà del parquet, vi sarà l’esibizione canora di giovani artisti aversani e lo spettacolo montato appositamente dalla squadra di animatori.

L’intera manifestazione coinvolgerà più di 80 operatori, tra addetti alla sicurezza, animatori, scuole di ballo, staff e i volontari de Il Coraggio dei Bambini.

“Abbiamo pensato soprattutto ai più piccoli, ai nostri giovani concittadini – afferma il sindaco Golia -. Il giorno di Carnevaleli vedremo passeggiare per il corso della città, ma avranno la possibilità di divertirsi realmente, in uno spazio interamente dedicato a loro.”

Saranno presenti anche fotografi professionisti che allestiranno quattro aree con fondali bellissimi per scattare le foto ricordo dei piccoli e un’area food. Saranno coinvolte tutte le scuole cittadine e le chiese con i loro oratori, inoltre, si è pensato anche ai piccoli fratelli ucraini che sono scappati dal loro paese e ad un anno esatto dal loro arrivo sul territorio aversano, potranno anche loro festeggiare di nuovo il carnevale, negato lo scorso anno da una guerra orribile che sta colpendo il popolo ucraino.

“Non c’è mai stato un carnevale per i più piccoli – mette in evidenza l’Assessore Giovanni Innocenti Da questa esigenza è nata l’idea di creare questo evento e di coinvolgere l’associazione Il Coraggio dei Bambini, operativa da anni sul nostro territorio e che organizza, per la raccolta fondi da destinare alla ricerca sui tumori cerebrali infantili, solo eventi di altissima qualità.”

“È per noi un grande onore, ma anche un impegno molto gravoso – dichiara Alessandro Cannolicchio Presidente dell’Associazione Il Coraggio dei Bambini – perché ci vede coinvolti in un progetto molto ambizioso, poi è il primo della città di Aversa e ovviamente questo particolare, da un lato ci mette ansia, ma dall’altro ci spinge a dare ancora di più. Come sempre – continua Cannolicchio – l’evento sarà organizzato nel massimo della sicurezza e se riuscissimo anche a raccogliere fondi per la ricerca, sarebbe veramente molto bello.”

Appuntamento quindi con i giovani e giovanissimi cittadini aversani il 21 febbraio al PalaJacazzi di Aversa con lo spettacolo che divertirà grandi e piccini.