Buoni motivi per scegliere un frigorifero Whirlpool

L’azienda Whirlpool Corporation, originaria degli Stati Uniti, è stata fondata nel 1911 da tre fratelli: Emory, Louis e Frederick, che avevano in comune un forte spirito imprenditoriale.

In un primo momento la compagnia debuttò usando il nome Upton Machine Company. Da quel lontano 1911 il gruppo ha compiuto parecchi passi in avanti, anche se è stato necessario aspettare fino al 1950 per conoscere il primo prodotto a marchio lanciato sul mercato.

Whirlpool International è nata nel 1988, frutto di una joint venture instaurata con Philips, società che da poco ha acquisito la Maytag ottenendo il titolo di primo produttore di elettrodomestici al mondo nel 2006.

In base al Top Employer Institute, oggi Whirlpool è l’azienda del settore degli elettrodomestici che offre le migliori condizioni di lavoro: non a caso ha ottenuto anche i titoli di Top Employer Italia e di Top Employer Europa.

Whirlpool e il mercato odierno

Attualmente Whirlpool propone in vendita i propri elettrodomestici in tutto il pianeta e fa lavorare oltre 70mila dipendenti. Il quartier generale si trova nel Michigan, mentre i vari stabilimenti diffusi nel mondo realizzano, tra l’altro, frigoriferi, lavastoviglie e molti altri prodotti per la cucina. Per quel che riguarda i frigoriferi del brand Whirlpool, i clienti hanno la possibilità di scegliere tra diversi modelli, con tecnologie differenti: a refrigerazione statica, No Frost, a libero incasso e a doppia porta. In tutti i casi vengono garantite le prestazioni tecnologiche più all’avanguardia, mentre il design dei frigoriferi del marchio americano si fa apprezzare per la modernità dello stile e per la pulizia delle linee.

I ricambi per i frigoriferi Whirlpool si trovano facilmente, anche online

I ricambi frigo Whirlpool oggi si possono comprare anche su Internet: per esempio sul sito di Figevida, negozio online che ha la capacità di assecondare qualunque necessità e ogni genere di richiesta per ciò che concerne la riparazione degli elettrodomestici. I clienti, dunque, possono beneficiare di una esperienza di vendita ottimale, e hanno l’opportunità di trovare il ricambio di cui hanno bisogno con la massima semplicità, per poi ricevere a casa i prodotti richiesti tramite i corrieri più affidabili a disposizione sul territorio nazionale. Negli anni, l’azienda che fa capo a Figevida è riuscita a ottenere anche il titolo di Top Seller attribuito dalle piattaforme di Amazon e di eBay in virtù dei numerosi feedback positivi ottenuti e per gli alti standard di qualità che caratterizzano il servizio di assistenza ai clienti.

Buone ragioni per comprare un frigo di Whirlpool

I frigoriferi di Whirlpool, disponibili nei colori bianco e silver, sono in grado di garantire una facciata raffinata che ben si abbina alla funzionalità ergonomica che è tipica di questa tipologia di elettrodomestico. Molti dei prodotti in questione si fanno apprezzare per la tecnologia innovativa dei loro strumenti: è il caso dell’allarme sonoro che entra in funzione nel momento in cui viene riscontrata un’anomalia della temperatura o nella chiusura. Il sistema EcoNight, invece, permette di ridurre in maniera significativa i consumi nelle ore notturne, oltre che nelle fasce orarie non agevolate.

La tecnologia dei frigoriferi Whirlpool

Whirlpool ha tra l’altro il merito di aver messo a punto la tecnologia Microblan, che è una delle soluzioni più efficaci per proteggere i cibi e contrastare la proliferazione di batteri e il successivo sviluppo di cattivi odori. Di che cosa si tratta, di preciso? Stiamo parlando di un filtro studiato ad hoc, progettato per lavorare al fine di far sparire gli odori e al tempo stesso per prevenire la contaminazione provocata dai germi.

Questa tecnologia è leader sul mercato per ciò che concerne le soluzioni antibatteriche, fra le migliori a disposizione in tutto il mondo. In un frigo Whirlpool, l’aria passa attraverso il filtro e poi grazie agli agenti presenti può essere igienizzata, con la completa neutralizzazione di tutti i batteri. Si tratta di un sistema alquanto innovativo che permette di abbattere non solo le muffe, ma anche quei microbi che possono favorire un deterioramento rapido e soprattutto i batteri altamente patogeni, come lo stafilococco, la listeria e la salmonellosi.