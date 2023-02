In barca a vela in Croazia: qualche proposta per un itinerario memorabile

La Croazia è una meta senza dubbio memorabile per una vacanza in barca a vela. Le destinazioni che possono essere raggiunte sono davvero tante: nelle prossime righe troverete alcuni suggerimenti grazie a cui avrete la possibilità di scoprire paesaggi unici e scenari indimenticabili.

Si potrebbe, per esempio, scegliere di partire dal porto di Crvena Kuka o da quello di Zaravecchia, situati a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro.

Sono sufficienti poche ore di navigazione per raggiungere l’arcipelago delle isole Kornate, una location incontaminata di cui fanno parte più di 150 isole. Di queste, quasi 90 rientrano in una riserva naturale, un vero gioiello del mar Adriatico ancora sconosciuto a molti.

Che cosa fare alle isole a Kornate

In fase di organizzazione del proprio viaggio in Croazia in barca a vela è utile tenere conto del fatto che l’accesso alla riserva naturale delle isole Kornate è disciplinato da vincoli piuttosto restrittivi per ciò che concerne le immersioni e la navigazione: anche questo è il motivo per il quale la barca a vela costituisce la soluzione migliore per vivere al massimo questo angolo di Adriatico. Sull’isola di Dugi Otok svetta il faro di Veri Rat; per il periplo di questa isola è possibile prendere come punti di riferimento il promontorio di Most, la baia Pantera e la spiaggia dei relitti.

L’Isola delle Farfalle

Se si procede in direzione sud si arriva alle coste frastagliate e ripide di Zut; il consiglio è di calare qui l’ancora per concedersi una sosta nella baia di Saruscica, in quella di Hiljaca o in quella di Luka. Il tour a vela di questo magnifico arcipelago prosegue verso nord, per raggiungere l’Isola delle Farfalle in direzione Molat. In questa location ci sono tante baie a cui è possibile accedere unicamente via mare: così il viaggio in barca risulta ancora più avventuroso e, perché no?, dotato di un tocco di esclusività. Che la barca preveda la presenza di uno skipper o meno, si ha comunque la certezza di entrare in contatto con un magnifico paradiso naturale stando ben distanti dalla folla e dai disagi del turismo di massa.

Il porto di Trogir

Un’idea alternativa è quella che prevede di partire dal porto di Trogir, che si trova in una insenatura naturale a un centinaio di chilometri di distanza da Zaravecchia: un luogo che si affaccia su acque punteggiate di isole e al tempo stesso ben protetto dalle raffiche di vento. Da qui si può partire per dirigersi verso Mjliet, Lestovo e Lis. Ovviamente è indispensabile poter scegliere una barca a vela che sia in grado di garantire i più elevati standard di affidabilità, meglio se con il supporto di un personale di bordo altamente esperto e qualificato. Le barche hanno una lunghezza variabile: dipende tutto dalle esigenze che ci si propone di soddisfare in funzione del numero di passeggeri.

Le isole dalmate

Le isole di Lesina e Brac, tra il porto di Spalato e quello di Trogir, sono avamposti ideali per una sosta durante il viaggio che porta a Lis, che è l’isola dalmata più esterna. Si tratta di una location che fino alla fine degli anni ’80 non era accessibile ai turisti: per questo motivo è sotto molti aspetti ancora vergine, se così si può dire, con rocce dal profilo spettacolare e scogli che cadono a picco sulle acque limpide dal mare. A breve distanza dal villaggio di Milla c’è la meravigliosa spiaggia di Zaglav, ma vale la pena di raggiungere anche la caletta di Srevrena, caratterizzata da un fondale di ciottoli, vicino al villaggio di Rukavac, nella parte sud-occidentale dell’isola. Sempre in barca a vela si può andare fino alla piccola e suggestiva isola di Ravnik, che ospita la famosa Grotta Verde.

L’isola di Lastovo

Se si fa rotta in direzione sud si arriva all’isola di Lastovo, contraddistinta da insenature davvero peculiari. Lungo le sue coste frastagliate si aprono numerose rade, ideali per calare l’ancora. Volendo si può addirittura pensare di sbarcare perché vicino al porticciolo di Pasadur ci sono diversi locali che propongono delizie culinarie da non perdere. Il paesaggio attorno è pittoresco, con colline verdeggianti grazie a una vegetazione molto rigogliosa.