Aversa. Gli studenti del Liceo Da Vinci incontano Viola Ardone

Oggi, i ragazzi dell’IIS Leonardo Da Vinci di Aversa hanno incontrato Viola Ardone. Il suo romanzo “Il treno dei bambini” ha accompagnato parte delle lezioni in questi ultimi mesi suscitando, come sempre, un profluvio di riflessioni ed osservazioni che, stamattina, hanno coinvolto anche la scrittrice.

Ne è scaturito un incontro intenso, in cui Hegel ha, sorprendentemente, incontrato il piccolo Amerigo, protagonista della Storia, per poi passare al simbolismo rappresentato dalle scarpe del ragazzo e “nascosto” in tante canzoni italiane. Molti i ragazzi che sono saliti su quel treno per affrontare il viaggio con Amerigo e tanti non ne sono ancora scesi.

Amerigo Speranza è l’io narrante di una storia straordinaria, dura, di un romanzo che racconta la vicenda poco conosciuta di migliaia di bambini meridionali che nel secondo dopoguerra, grazie al Partito Comunista, vennero strappati alla miseria e affidati a famiglie del Nord e del Centro.