Aversa. Procopio e Casertano al Cimarosa con ‘Miseria Bella’

Sabato 11 febbraio alle ore 21.00 si apre il sipario al Teatro Cimarosa con la commedia “Miseria Bella”, una farsa tutta da ridere, del grande Peppino De Filippo.

In scena per la regia di Roberto d’Alessandro, ci saranno Francesco Procopio ed Enzo Casertano con Giuseppe Cantore, Loredana Piedimonte e Geremia Longobardo.

Questi attori già apprezzati anche in tempi recenti sulle tavole del massimo aversano, sicuramente sapranno rendere al massimo l’opera del grande figlio e fratello d’arte, nonché uno dei massimi attori comici nella storia del teatro italiano, il Peppino nazionale!

L’opera parte da una esperienza se vogliamo vissuta insieme al fratello Eduardo di attori squattrinati che cercano di sbarcare il lunario anche facendo cose non proprio teatrali. E alla fine finiscono, per fame, a divorare una scatola di cioccolatini, che però in realtà sono dei lassativi.

Insomma nell’intento del figlio di Eduardo Scarpetta, sul solco della drammaturgia paterna (superata soltanto dal figlio Eduardo) c’è quello di riuscire a far ridere il pubblico, senza mai esser volgari, ma rifacendosi alla commedia dell’arte nella piena tradizione partenopea.

Poi i due protagonisti principali, Enzo Casertano, che ha interpretato anche diverse fiction in tv, e Francesco Procopio, mister “mannaggia a cardarell” conosciuto per le tante interpretazioni con Biagio Izzo e di recente con Peppe Iodice e la sua trasmissione tv, attori di puro talento comico, non faranno mancare il loro contributo per rendere il tutto ancora più ilare. E di ridere, di questi tempi, ne abbiamo bisogno. Viva il Teatro.

