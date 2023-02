Aversa. Festa grande per i 30 anni della cartolibreria ‘Il Terzo Millennio’

Festa grande per i 30 anni della nota Cartolibreria ‘Il Terzo Millennio’ di via Roma ad Aversa. Le ricorrenze importanti vanno valorizzate.

Per questo motivo abbiamo avuto modo di incontrare Michele Griffo originario di Trentola Ducenta, in occasione di una ricorrenza molto speciale: i trentant’anni di attività della loro cartoleria ad Aversa.

Chiunque in città, giovane e meno giovane, conosce ‘Il Terzo Millennio’, una vera istituzione per la città.

“Mi piace immaginare di entrare nella vostra cartoleria con gli occhi dei bambini e vedere aprirsi un mondo quasi fiabesco. Quanto conta l’immagine che date alla cartoleria? Conta davvero molto. Nell’arredare l’ambiente teniamo conto delle scelte che i nostri clienti possono fare e dei loro bisogni: siamo spesso andati in passato a fiere e show-room per trovare oggetti molto particolari e di qualità – ci dice Michele Griffo -. C’è capitato più volte che siano arrivati clienti da paesi anche molto lontani, sapendo che quello che cercavano potevano trovarlo solo da noi. Un’attività gestita in questo modo fa la differenza. Dovendo per forza fare i conti con i supermercati, abbiamo puntato su prodotti di qualità, trasformando il nostro negozio in un piccolo scrigno che contiene pezzi unici e pregiati. Poi possiamo anche contare sul rapporto stabile con il Comune, soprattutto per i servizi agli studenti”.

“Oggi moltissimi negozi puntano molto sui social network per farsi pubblicità, noi abbiamo preferito seguire un’altra strada: in trentant’anni di attività abbiamo capito che conta di più il rapporto con il cliente rispetto a grandi campagne pubblicitarie. Un posto può essere anche molto pubblicizzato ma se il cliente esce malcontento, probabilmente tutta quella pubblicità è servita a poco”.

Come avete festeggiato il traguardo dei trentant’anni di attività? “Per questo importante anniversario abbiamo organizzato un’estrazione a premi mettendo in palio articoli di valore della nostra cartoleria e offrendo un omaggio a tutti i clienti. In precedenza per i vent’anni avevamo regalato ai clienti un piccolo barometro e per i quaranta una borsa telata e un portamonete trapuntato. Abbiamo voluto creare un clima di festa, al di là dei singoli premi.

Le realtà commerciali di lunga data, come nel caso della cartoleria ‘Il Terzo Millennio’, oltre a testimoniare un indiscusso successo lavorativo, ci permettono di analizzare come la nostra città si è evoluta, come la gente è cambiata, come si è trasformato il modus vivendi paesano.

Una testimonianza preziosa in un mondo dove si stanno perdendo ricordi e tradizioni.