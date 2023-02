Albanova corsara! Damiano e Sparano stendono l’Atletico Calcio

Continua senza soste la marcia dell’Albanova. Al Papa di Cardito i biancazzurri hanno la meglio di misura su un arcigno Atletico Calcio: finisce 1 a 2 un match portato a casa meritatamente dalla squadra di Ciaramella che gioca, amministra e poi stringe i denti sul forcing finale degli avversari.

È l’undicesimo risultato utile consecutivo, che proietta De Rosa e compagni a quota 50 in classifica e rafforza il quarto posto.

LA PARTITA – Out gli acciaccati Cestrone, Granato e La Pietra, confermato Mascolo nel tridente. I biancazzurri guadagnano subito il pallino del gioco e al 12′ passano: Damiano riceve il pallone in area da Mascolo, si gira in un fazzoletto con un difensore alle spalle e lascia partite una bordata imparabile per Mola. I padroni di casa provano ad alzare il baricentro, ma l’Albanova copre gli spazi con ordine e riparte in maniera efficace. Su una di queste transizioni, al 37′ Mascolo viene trattenuto platealmente da Esposito mentre si invola in area: secondo giallo per il difensore e Atletico Calcio in dieci. Si va al riposo sullo 0-1.

https://fb.watch/iEqXdH8Tsq/

I biancazzurri gestiscono con disinvoltura il possesso palla e al 55′ raddoppiano: rifinitura illuminante di Grezio che pesca Sieno in area sulla sinistra, cross sul secondo palo ed è l’altro terzino, Sparano, a chiudere l’azione dello 0-2. Passano tre minuti e Damiano in contropiede scarica un’altra fucilata che stavolta colpisce il palo. I locali non impensieriscono mai Vivace, ma al 71′ pescano il jolly che ridà un senso alla partita: punizione di Lepre dai 25 metri, la palla sbatte sul palo e poi si insacca alle spalle dell’incolpevole Vivace. Esecuzione magistrale ed è 1-2. Il team di Mazziotti prova il forcing finale, soprattutto con lanci lunghi in area e palle inattive. Grezio ha l’occasione per chiuderla all’86’, ma in spaccata su cross di Damiano non inquadra lo specchio da buona posizione. C’è da soffrire fino alla fine, ma l’Albanova sa fare anche questo e porta a casa tre punti pesanti nella corsa alle prime posizioni. Nel prossimo turno i biancazzurri ospiteranno il Casoria in un match dalla posta in palio altissima.

https://fb.watch/iEqWh31veU/

ATLETICO CALCIO-ALBANOVA 1-2

ATLETICO CALCIO: Mola, Bove, D’Abronzo, Sannino, Aliperta, Esposito, Cuomo (58′ Guidone), Foti, Lepre, Labriola (90′ Di Giorgio), Cardillo (64′ Vitale). A disp.: Cafariello, Leone, Romanucci, Chianese, Piscopo, Generale. All.: Mazziotti

ALBANOVA: Vivace, Sparano (68′ Falco G.), Sieno, Pontillo (68′ Palumbo), Tommasini, De Miranda, Fontanarosa, De Rosa, Grezio, Mascolo (83′ Achával), Damiano. A disp.: Gianfagna, Mele, Falco E., Petrazzuolo, Frogiero, Picone. All.: Ciaramella

ARBITRO: D’Amato di Salerno. Assistenti: Maiello (Nola), Giugno (Avellino)

MARCATORI: 12′ Damiano (AL), 55′ Sparano (AL), 71′ Lepre (AC)

ESPULSO: Esposito (AC) al 37′ per doppia ammonizione