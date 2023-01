Weekend all’insegna della cura delle Scale di San Pasquale

Nel week-end alcuni cittadini napoletani si sono riuniti per un intervento di raccolta rifiuti alle Scale di San Pasquale: i volontari de La Via della Felicità.

Tutti hanno uno scopo in comune: ridare decoro e bellezza alla città di Napoli.

Ecco perché i volontari, muniti di guanti, sacchetti e tanta buona volontà, hanno raccolto tutti i rifiuti abbandonati lungo le aiuole della Scale di San Pasquale, che negli anni scorsi i volontari hanno risistemato raccogliendo cartacce, plastica, lattine, bottiglie di vetro, cartoni, siringhe usate e ancora pezzi di mobili.

Oltre a ripulire l’ambiente il luogo dove avviene l’intervento dei volontari cambia il suo aspetto diventando più curato e piacevole anche per chi ci vive e non ha l’apparenza di una discarica.

Pascal Lemos, responsabile dell’iniziativa, vuole informare che le attività continueranno, in quanto crede sia necessario continuare a dare il buon esempio nella cura della propria città. Infatti, ricorda le parole dell’umanitario L. Ron Hubbard, autore de La Via della Felicità, da cui prende spunto l’iniziativa: “Ci sono molte cose che le persone possono fare per aiutare a prendersi cura del pianeta. Si inizia con l’impegno personale. Si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto. L’Uomo ha raggiunto la capacità potenziale di distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al punto di essere in grado di salvarlo e di agire per farlo. Dopotutto è il posto in cui viviamo.”

La Via della Felicità inoltre sta incontrato diversi studenti nelle scuole per fare delle lezioni sull’ecosostenibilità e il rispetto ambientale.