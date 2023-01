(VIDEO) Uomo accoltellato alla stazione

Una scia di sangue e un ragazzo quasi esamine: è accaduto poco dopo le 17 nella stazione della Circumvesuviana a piazza Garibaldi di Napoli davanti a centinaia di persone che erano in flia nei pressi delle biglietterie.

La vittima non sarebbe in gravi condizioni: avrebbe riportato soltanto delle ferite lacero contuse. Si è reso necessario l’intervento del 118 che ha trasportavo l’uomo in ospedale.

Immediato l’intervento degli agenti della polizia ferroviaria che ha fermato il presunto autore dell’accoltellamento: sono in corso le procedure per raccogliere le sue generalità.

Choc per chi in quel momento si trovava nella stazione centrale. L’episodio è avvenuto a due passi dalle biglietterie. Sono in corso le indagini per capire meglio la dinamica del gesto.