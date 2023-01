(VIDEO) Rally Dakar, italiano muore investito da un camion

Investito da un camion mentre seguiva la Rally Dakar. E’ accaduto nelle scorse ore. Secondo il racconto di alcuni presenti, l’uomo si sarebbe accucciato dietro a una duna per effettuare alcuni scatti fotografici rendendosi invisibile al pilota del camion: quando il pesante mezzo ha ‘saltato’ l’ostacolo di sabbia, si è sollevata una enorme nube di sabbia e chi era al volante non si sarebbe accorto di averlo investito.

Al momento non si conoscono ancora le generalità dell’italiano deceduto causa le indagini in corso. L’ambasciata italiana a Riad è in contatto con la famiglia della vittima e segue da vicino il caso aggiornando la Farnesina.

Il rally si svolge in zone desertiche dove il tracciato non è delimitato in alcun modo.

Il video dell’investimento è stato pubblicato sui social, dal pilota, Ales Loprais, seguito prima da una lunga testimonianza dello stesso mostrando tutto il suo sconforto e cordoglio.



“Una vita umana si è spenta indirettamente per colpa mia, perché ero io che stavo guidando. Io e la mia squadra non sapevamo nulla di quello che era successo, abbiamo i video on-board e dall’esterno che lo provano, ma questo non cambia nulla davanti a una morte. L’uomo era italiano, ma non so il suo nome. Era un tifoso di 69 anni, era venuto a vedere la Dakar e sfortunatamente era dietro a una duna. Non lo abbiamo assolutamente visto, nessuno di noi”.