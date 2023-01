(VIDEO) Foca attacca un bambino ed una donna

Stanno facendo il giro del mondo le immagini agghiaccianti di un cucciolo di foca che attacca due bagnanti nelle acque di Clifton Beach, in Sudafrica.

Come si vede nel video, diventato virale sui social, l’animale si avventa su un bambino, mordendolo ripetutamente e trascinandolo in acqua.

Dopo essere stata allontanata dai bagnanti, la foca ha poi aggredito una donna che cercava di tornare a riva.

L’ATTACCO DELLA FOCA

L’inquietante episodio si è verificato la scorsa settimana su una delle spiagge più popolari del Sudafrica. Il cucciolo di foca, un esemplare di circa 12 mesi, stava nuotando a riva quando improvvisamente si è diretto verso un bambino, iniziandolo a mordere. I bagnanti sono intervenuti prontamente per allontanare l’animale e portare il piccolo in salvo. Pochi istanti dopo, una seconda persona è stata presa di mira dalla foca. La donna, l’attrice di ‘Raised By Wolves‘ Loulou Taylor, stava nuotando per tornare a riva quando l’animale le si è avventato contro, aggredendola ripetutamente.

COSA HA CAUSATO L’ATTACCO?

Per quanto possa sembrare incredibile, non è la prima volta che si verifica l’attacco di una foca. Incidente simile è avvenuto lo scorso settembre, quando una donna è stata aggredita sulla spiaggia di Fish Hoek, in Sudafrica, mentre stava passeggiando.

Non è chiaro quale sia il fattore che scateni l’aggressività di questi mammiferi marini. Secondo alcuni esperti, il motivo è da ricercare nella fioritura eccessiva di alghe rosse, le cui tossine potrebbero causare un’infiammazione al loro cervello. Di parere diverso i funzionari dell’Hout Bay Seal Rescue Center, secondo i quali l’animale era stressato dalla folla di bagnanti che lo circondava.

(Dire)