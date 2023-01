(VIDEO) Finisce con l’auto in mezzo alla rotatoria

Paura alla rotatoria in via Salvo D’Acquisto – all’altezza dell’ippodromo Cirigliano – ad Aversa: un’auto è finita esattamente in mezzo alla rotonda. E’ accaduto nella nottata.

Dinamica ancora da chiarire. Probabilmente la Fiat 600 è finita sulla rotatoria per l’alta velocità e/o il manto stradale bagnato.

Ci si aggiunga anche la scarsa visibilità in zona dovuta ai lampioni non funzionanti in qualche punto dell’arteria stradale.