(VIDEO) L’ex manicomio di Aversa trasformato in una discarica

Le aiuole dell’ex manicomio “Maria Maddalena” di Aversa sono state trasformate in una discarica a cielo a aperto.

A segnalarlo è un cittadino che ha documentato la situazione.

“Qui è pieno di abiti usati e sacchi della spazzatura. Vengono dei camion che entrano marcia indietro e scaricano tutto – ha commentato Borrelli -. Abbiamo chiesto urgenti interventi di bonifica e indagare sulla situazione. E’ assurdo che venga consentito tutto ciò. Sempre più incivili e delinquenti riducono il territorio ad un’immensa discarica. Bisogna potenziare i sistemi di videosorveglianza e prevedere pene molto più dure per gli sversatori”.

Già da tempo sono in corso riunioni sulla prossima destinazione d’uso dell’area: un progetto per la realizzazione di una cittadella della salute in una parte dell’immenso patrimonio immobiliare, in buona parte in disuso, che fu l’ospedale psichiatrico Santa Maria Maddalena, nei fabbricati denominati ‘Padiglione Puca’ e ‘Padiglione Verga’. A realizzarlo sarà l’ASL di Caserta, proprietaria dell’immobile con l’apporto del Comune di Aversa.