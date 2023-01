(VIDEO) Degrado e fatiscenza alla Foscolo

Potrebbe sembrare un documentario sugli edifici di una città fantasma ed invece è un sopralluogo sulla scuola elementare Foscolo-Oberdan in Salita Pontecorvo a Napoli dove la fatiscenza, più che l’istruzione, è la vera protagonista.

Il sopralluogo è stato ad opera della mamma di un alunno che si è rivolta al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli: “Io sono scioccata, questa scuola è rimasta così com’era 30 anni fa, non hanno mai fatto in lavoro di ristrutturazione. Ma possono mai essere queste le condizioni in cui devono studiare i nostri figli?”.

“Abbiamo inviato una nota alla direzione scolastica e agli uffici comunali per avere ben chiaro il quadro della situazione. Crediamo sia opportuno sedersi ad un tavolo per trovare una soluzione a tale degrado e mettere in condizioni i giovani scolari di poter svolgere la didattica in condizioni di sicurezza e dignitose – dichiara Borrelli -. La dispersione scolastica, uno dei maggiori problemi del nostro territorio, non può essere contrastata in questo modo. La scuola va risanata”.